In Neuburgs Kitas fehlen rund 70 Betreuungsplätze

In Neuburger Kindergärten mangelt es an Betreuungsplätzen.

Plus Im neuen Kindergartenjahr mangelt es an Betreuungsplätzen. Warum noch ein paar Kinder nachrücken könnten, welche Alternativen es gibt und wie die Zukunft aussieht.

Von Laura Gastl

In Neuburgs Kitas sieht es eng aus: Auf der Warteliste für Kindergarten- und Krippe-Plätze im kommenden Jahr, das mit dem 1. September beginnt, stehen derzeit 70 Namen. Und das, obwohl Kindergartenreferent Matthias Enghuber (CSU) betont: Er könne sich seit 2014 an kein Jahr erinnern, in dem Neuburgs Betreuungseinrichtungen nicht massiv erweitert wurden und „irgendwo eine Baustelle war“.

