In Schlangenlinien unterwegs: Autofahrer in Neuburg mit Alkohol am Steuer

Ein Autofahrer wird in Neuburg von der Polizei kontrolliert. Er war durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen.

Unter Alkoholeinfluss ist am 21. Januar ein 40-jähriger Autofahrer aus Baden-Württemberg in der Ingolstädter Straße in Neuburg von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Das geht aus einem Polizeibericht hervor.

Gegen 12.26 Uhr fiel der 40-Jährige einem Verkehrsteilnehmer auf, da er in deutlichen Schlangenlinien auf der Staatsstraße 2214 von Bergheim in Richtung Neuburg unterwegs war. In der Ingolstädter Straße fuhr der 40-Jährige auf ein Tankstellengelände, wo er von einer alarmierten Polizeistreife kontrolliert wurde.

Ein Mann fährt in Neuburg in Schlangenlinien Auto

Ein Alkotest ergab über 0,7 Promille. Daraufhin musste sich der 40-Jährige in der Klinik Neuburg einer Blutentnahme unterziehen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (AZ)