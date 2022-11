Neuburg

09:00 Uhr

In Schrobenhausen steht eine besondere Weihnachtskrippe

Eine Krippe dieser Größe, angefertigt für eine Nische in einem privaten Wohnhaus in Schrobenhausen, stellt für Krippenbaumeister Peter Stowasser aus Neuburg und seinen Freund und Hintergrundmaler Walter Grach aus Innsbruck eine Premiere dar.

Von Manfred Rinke

Von Manfred Rinke

Ihre gemeinsame Leidenschaft hat sie vor sieben Jahren zu Freunden gemacht. Seitdem haben der Neuburger Krippenbaumeister Peter Stowasser und sein Hintergrundmaler Walter Grach aus Innsbruck bereits rund zehn besondere Weihnachtskrippen geschaffen _ große wie kleine. Dazu zählt auch die, die seit zwei Jahren in der Adventszeit die Stadtpfarrkirche St. Peter in Neuburg schmückt. Eine, wie sie sie jetzt in einem Privathaus in Schrobenhausen aufgebaut haben, stellte für die beiden aber eine ganz neue Herausforderung dar.

