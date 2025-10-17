Star-Aufgebot in Neuburg: Kicker des FC Bayern bekommen ihre neuen Dienstwagen

Ob die Bayern-Stars wissen, wo genau sie gerade sind? Offenbar nicht. „Ihr denkt euch wahrscheinlich, wir sind hier ‚in the middle of nowhere‘“, sagt Marco Schubert, Audi-Vorstand für Vertrieb und Marketing. Er steht an diesem Mittwochnachmittag im Empfangsgebäude des Audi-Geländes in Neuburg. Neben ihm haben sich die Kicker des FC Bayern München versammelt, die ihre neuen Dienstwagen in Empfang nehmen wollen. Schubert sieht Erklärungsbedarf, wo man sich überhaupt befindet. „Neuburg ist ein ganz wichtiger Teil von Audi“, betont er, und verweist unter anderem auf das Formel-1-Projekt am Standort. Dann geht es nach draußen, zu den Autos, und zum Kern dieses Sponsorentermins.

FC-Bayern-Stars holen Audis in Neuburg ab

Nach fünf Jahren war Neuburg mal wieder an der Reihe für die Auto-Übergabe an den Rekordmeister. Zum letzten Termin 2020 waren wegen der Corona-Pandemie keine Gäste erlaubt. Das ist diesmal anders. Unter tausenden Teilnehmern wurden 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Audi ausgelost, die zu diesem Termin den Stars ganz nahe kommen dürfen – 75 aus Ingolstadt, 25 aus Neckarsulm. Einige wenige von ihnen dürfen den Schlüssel für das neue Auto persönlich an einen Bayern-Spieler übergeben. An einer Glasscheibe stehen einige Kinder mit ihren Eltern, die zwar nicht reinkommen dürfen, aber zumindest einen kurzen Blick auf ihre Idole erhaschen können.

Draußen, in Richtung Teststrecke, sind die neuen Fahrzeuge bereits aneinandergereiht, ähnlich der Startaufstellung bei einem Autorennen. Die Spieler posieren für ein Gruppenbild, dann dürfen sie zu ihrem neuen Gefährt. Der Trend zum SUV ist auch bei den Bayern-Stars eindeutig. 18 von 22 Spielern haben sich für einen Sportgeländewagen entschieden. Das beliebteste Modell ist der Q8, der alleine an zwölf Fußballer übergeben wird. „Ich will Überblick und Platz für die Familie“, begründet etwa Torhüter Manuel Neuer seine Wahl für dieses Modell. Nationalmannschaftskapitän Joshua Kimmich, der sich für einen Q7 mit sieben Plätzen entschieden hat, sei es wichtig, alle seine vier Kinder mit in das Auto zu bekommen. Deswegen fahre er auch defensiver und sei „kein Drängler und Heizer“. „Da gibt es andere Kandidaten in der Mannschaft“, sagt Kimmich und lacht.

Icon vergrößern Marco Schubert, Audi-Vorstand für Vertrieb und Marketing, zeigte Bayern-Spieler Leon Goretzka sein neues Auto. Foto: Karl Scholten Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Marco Schubert, Audi-Vorstand für Vertrieb und Marketing, zeigte Bayern-Spieler Leon Goretzka sein neues Auto. Foto: Karl Scholten

Vier Spieler haben Dienstwagen mit 925 PS

Vier Spieler, nämlich Alphonso Davies, Raphaël Guerreiro, Jamal Musiala und Michael Olise, wollen es mit dem Elektro-Sportler RS e-tron GT performance flotter. Kurz zur Einordnung: Der Wagen liefert eine Maximal-Leistung von 925 PS, beschleunigt von 0 auf 100 in 2,5 Sekunden. Eine solche Maschine hätte auch Aleksandar Pavlović gerne, wie er im Interview zugibt. Doch laut vereinsinternen Regeln sei er dafür noch zu jung. Aktuell darf Pavlović stattdessen mit einem Q6 vorliebnehmen. Am bescheidensten zeigt sich Jung-Nationalspieler Tom Bischof, der sich mit einem Q4 mit dem verhältnismäßig „kleinsten“ Auto zufriedengibt.

Zuletzt gab es die Vorgabe, dass die Spieler nur rein elektrische Modelle fahren dürfen. Diese Regelung wurde aufgeweicht, sodass in diesem Jahr auch Hybrid-Modelle dabei sind. Das freut Joshua Kimmich, der die lange Strecke zu seinen Eltern damit ohne längere Ladepause durchfahren kann, wie er im Gespräch mit den Pressevertretern sagt. Bei den Farben geben sich die Profis zurückhaltend. Die Fahrzeuge sind fast ausschließlich weiß, grau oder schwarz lackiert. „Man will sich überall sehen lassen können“, begründet Manuel Neuer seine Wahl schwarz.

Icon vergrößern Die Bayern-Profis nahmen sich Zeit für Autogramme und Selfies. Foto: Sebastian Schabacker Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Bayern-Profis nahmen sich Zeit für Autogramme und Selfies. Foto: Sebastian Schabacker

Bayern-Spieler üben das Driften

Nach Autogrammen und Fotos mit den Audi-Mitarbeitern nutzen die Profis das Gelände vor Ort. Einige fahren über die Teststrecke, andere driften über die bewässerte Fläche. Ein solcher Termin habe für den Standort Neuburg natürlich eine schöne Außenwirkung, freut sich Standortleiter Mate Beric im Gespräch mit unserer Redaktion. Zumal es sich in seinen Augen um das schönste Audi-Gelände in Deutschland handele. Und auch die Mitarbeiter vor Ort profitieren. Bei einem Rundgang machen sich die Kicker ein Bild vom Formel-1-Projekt, was die Belegschaft so nahe wie sonst wohl nie an die Stars heranbringt.

Dann geht es für die Spieler wieder zurück nach München – übrigens erneut im Mannschaftsbus, nicht in den neuen Autos. Die werden gesondert an die Säbener Straße geliefert und gegen die vorherigen Dienstwagen ausgetauscht. Den Spielern dürfte das ganz recht sein. Denn ohne Navi würde so mancher wohl nicht mehr aus Neuburg zurück nach München finden, gibt Abwehrspieler Jonathan Tah zu.