Neuburg

20.04.2022

In wenigen Tagen: So läuft die Sprengung am Neuburger Arco-Felsen

Derzeit bereiten Mitarbeiter einer Fachfirma die Sprengungen vor. Sie bohren in das Gestein metertiefe Löcher, in die später die Sprengsätze kommen.

Plus Die Vorbereitungen für die Sprengung des Neuburger Arco-Felsen laufen. Auf welche Einschränkungen man sich einstellen muss und was mit dem abgesprengten Gestein passiert.

Von Andreas Zidar

Eigentlich ist es hier, an der Donau zwischen Neuburg und Joshofen, unterhalb des Arco-Schlösschens, ein idyllisches Fleckchen. Doch nicht so in diesen Tagen. Ein Rattern und Hämmern durchdringt die Luft, Staub wabert von den Felsbrocken in Richtung Boden. Und das ist erst der Anfang. Die Nase des absturzgefährdeten Arco-Felsens wird demnächst weggesprengt, um den beliebten Weg an der Donau wieder für Fußgänger und Radfahrer freigeben zu können. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die spektakuläre Maßnahme, die aus Sicherheitsgründen einige Einschränkungen mit sich bringt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen