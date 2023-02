In zwei Neuburger Straßen fallen Bäume

In der Färberstraße und der Ingolstädter Straße entnimmt die Neuburger Stadtgärtnerei insgesamt 17 kranke Bäume. In beiden Straßenzügen werden neue gepflanzt.

Baumfällungen in zwei Neuburger Straßenzügen nimmt die Stadtgärtnerei am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. Februar, vor. Dabei werden, wie berichtet, insgesamt 17 Bäume entnommen, "deren Erhalt aufgrund von starken Schädigungen keinen Sinn mehr macht", wie die Stadt mitteilt. Beide Maßnahmen sind im Übrigen durch Beschlüsse im Bauausschuss legitimiert.

Los geht es am Mittwoch, 15. Februar, in der Färberstraße, wo fünf Ahornbäume gefällt werden müssen. Wie die städtische Pressestelle mitteilt, werden die Arbeiten bewusst bereits in den frühen Morgenstunden beginnen und noch am Vormittag abgeschlossen sein. Die Beeinträchtigungen sollen so gering wie möglich gehalten werden. Zu einer Sperrung der Färberstraße wird es ausdrücklich nicht kommen, heißt es weiter.

Nach Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Färberstraße werden im Herbst neue Bäume gepflanzt

Die neuen Bäume werden einen deutlich verbesserten Untergrund und eine eigenständige Bewässerung erhalten. Nach Abschluss der anstehenden Baumaßnahmen werden im Herbst neue Bäume im dann sanierten Straßenzug gepflanzt.

Ebenfalls am Mittwoch, 15. Februar, beginnen die Arbeiten in der Ingolstädter Straße. Dort entnimmt die Stadtgärtnerei in der Ingolstädter Straße insgesamt zwölf kranke Linden, die im kommenden März durch Ulmen ersetzt werden. Die Arbeiten in der Ingolstädter Straße sollen am Donnerstag abgeschlossen werden. (AZ)