Eiserne Hochzeit in Neuburg: Ingelore und Karl-Heinz Weber feiern 65 Jahre Ehe

Bei Danzig geboren, war Ingelore Weber im Januar 1945 mit ihren Eltern in Richtung Westen geflüchtet und schließlich in Duisburg gelandet. Karl-Heinz Weber, in der Nähe von Heidelberg geboren, kam einige Jahre später für seine Berufsausbildung nach Duisburg. Dort haben sich die beiden kennengelernt. Sieben Jahre später, am 13. August 1960, gaben sich die Webers das Ja-Wort.

Dramatische Flucht über die Ostsee 1945 rettet Ingelore Weber das Leben

Es muss viel Glück und Schicksal im Spiel gewesen sein, dass Ingelore und Karl-Heinz Weber zueinander gefunden haben. Ingelore war im Januar 1945 bereits an Bord der Gustloff, als sie mit ihren Verwandten das völlig überfüllte Schiff wieder verlassen musste. Sie nahmen das nächste Schiff, die Potsdam, in Richtung Westen. Die Gustloff ist bekanntlich torpediert worden und gesunken. Tausende starben.

Nach einer Odyssee durch Deutschland landete Ingelore in Duisburg. Karl-Heinz, in der Nähe von Heidelberg geboren, wurde nach Duisburg auf ein Internat geschickt, an dessen Schule Binnenschiffer ausgebildet wurden. Die beiden lernten sich in der Bäckerei kennen, in der Ingelore als Verkäuferin arbeitete und Karl-Heinz seine Berliner kaufte – und die kaufte er dort immer öfter. Ingelore Weber erinnert sich: „Kunden in meinem Alter hatten wir viele, aber keiner war so hartnäckig.“ Karl-Heinz bestätigt: „Dieses Mädchen hat mir sofort gefallen.“

Liebesgeschichte in Duisburg beginnt zwischen Brötchen, Berlinern und Bäckerei

Er war damals gerade mal 15 Jahre alt und in Ausbildung. Geheiratet haben die beiden, als sie volljährig waren, sieben Jahre später. Für eine Hochzeit mit einer Feier in einem Gasthaus sei damals kein Geld da gewesen. „Wir haben zu Hause bei unseren Eltern gefeiert und alle Gäste haben auch bei uns übernachtet.“ So musste das Brautpaar mit einer Luftmatratze vorliebnehmen. Aber gleich am nächsten Tag ging es an die niederländische Nordseeküste in die Flitterwochen.

Karl-Heinz Weber hat immer am Fluss gearbeitet. Zuerst als Arbeiter in Taucherglocken. „Wir haben von Brückentrümmern bis Bomben die Flüsse leer geräumt.“ Anschließend war er bei der Schifffahrtspolizei tätig. Schließlich leitete er einen Bauhof des Schifffahrtsamtes Köln und war für Baggerschiffe, Kranschiffe und allerlei schweres Gerät verantwortlich. Als er mit 60 Jahren einen Herzinfarkt erlitten hatte, ging Karl-Heinz in den wohlverdienten Ruhestand. Durch eine seiner Töchter kamen die Webers nach Neuburg. Die zweite Tochter lebt noch in Neuss, in der Stadt, die für die Webers 40 Jahre lang Heimat war.

Feier im familiären Kreis – ein Gast kommt extra aus Südafrika

Gefeiert wird mit der Familie und mit Freunden und Nachbarn. Sogar ein Neffe aus Südafrika kommt zu dem so besonderen Anlass. Ingelore und Karl-Heinz sind selbst immer gerne gereist. So kennen sie nicht nur jede Nordseeinsel, sondern eben auch Südafrika und weit über 30 andere Länder.