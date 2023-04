Agilis nicht von Warnstreik am Mittwoch betroffen

Die Eisenbahngesellschaft Agilis ist laut eigenen Angaben nicht vom Warnstreik am Mittwoch, 26. April, betroffen.

Die Eisenbahngesellschaft Agilis, die unter anderem die Strecke Donauwörth-Ingolstadt bedient, ist von dem von der Gewerkschaft Verdi für Mittwoch, 26. April, angekündigten Warnstreik nicht betroffen. Die Züge von Agilis werden in beiden Netzen am Mittwoch wie in den Fahrplänen ausgewiesen verkehren, schreibt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Anders als beim Warnstreik der Gewerkschaft EVG am vergangenen Freitag treten weder das Agilis-Personal noch die für die Betriebsdurchführung verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB in den Ausstand, heißt es. Aktuelle Auskünfte über Zugverbindungen bieten die Fahrplanauskunftsseiten und -apps. Fahrplanabweichungen der Agilis-Züge sind zu finden auf der Internetseite www.agilis.de/abweichungen. (AZ)