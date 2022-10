Aktionen auch in Neuburg: So will IRMA den Raum Ingolstadt voranbringen

Der Verein IRMA will den Raum Ingolstadt im überregionalen Wettbewerb stärken und die regionale Identität stärken. Im kommenden Jahr ist zum Schloßfest eine Aktion in Neuburg geplant.

Ihr neuester Fall führt Irma Jones nach Neuburg. Die junge Detektivin, die ihr Können bereits in Eichstätt unter Beweis gestellt hat, ist in der Ottheinrichstadt seit einigen Wochen hinter der „Formel des Goldmachers“ her. Jeder, der möchte, kann ihr dabei mit dem Smartphone assistieren, und auf diesem Weg die Stadt Neuburg kennenlernen. Die digitale Schnitzeljagd ist das neueste Projekt der Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt, kurz IRMA.

Deren Geschäftsstellenleiterin Iris Eberl war in dieser Woche zu Besuch im Neuburger Stadtrat, um die Aktivitäten der Initiative vorzustellen. Der Verein, der 2008 gegründet wurde, zählt mittlerweile mehr als 40 Mitglieder aus der Wirtschaft, der Wissenschaft und der öffentlichen Hand, auch Privatpersonen sind dabei. Ihnen geht es darum, die Region, also die Kreise Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt, Pfaffenhofen sowie die Stadt Ingolstadt, im Wettbewerb der Regionen zu stärken sowie die regionale Identität zu fördern. Beispielsweise geht es um Fachkräftegewinnung. Die Konkurrenten seien längst nicht mehr nur Großstädte wie München und Nürnberg, sondern auch Gegenden wie das Allgäu oder der Bayerische Wald. Da solche Konkurrenten beim Thema Marketing stark aufholen, müsse auch unsere Region deutlich stärker in der Außenwerbung werden, betonte Eberl.

So will IRMA die Region Ingolstadt stärken

IRMA biete eine Plattform, auf der sich die Beteiligten neutral, also ohne Wettbewerb, treffen und austauschen können. Ein aktuelles Projekt sei etwa die Digitalisierung in der Verwaltung – ein „Berg“, den man bewegen müsse, so Eberl. Auch Veranstaltungen organisiert IRMA, beispielsweise das Azubicamp in Ingolstadt oder Erlebnistouren in der Region 10. In Eichstätt betreibt der Verein aktuell ein Leerstandsprojekt. Damit will man kommendes Jahr, während des Schloßfests, auch nach Neuburg kommen. In einem Leerstand in der Innenstadt will man einige Monate lang die Region präsentieren und auf das Thema Leerstand aufmerksam machen, kündigte Eberl an. Sie sprach auch über die Abenteuer-Stadtführung mit Irma Jones. Seit September habe man hierfür 230 Abrufe registriert, was eine „schöne Sache“ sei.

Florian Herold (FW) lobte das neue Spiel, fragte aber kritisch zu den Finanzen nach. Die Stadt Neuburg zahlt jährlich 50 Cent pro Einwohner, also 15.000 Euro, an den Verein. Angesichts der angespannten Lage möchte Herold genau wissen, was mit dem Geld passiert. Eberl antwortete, dass der Jahresbericht offen zur Einsicht stehe. Sollte jemand gute Ideen haben, seien diese immer willkommen. (ands)

