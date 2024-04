Neuburg/Ingolstadt

12:00 Uhr

Aktuelle Analyse: So viel Geld bringt der Donauradweg für Städte wie Neuburg

Plus Der Donau-Tourismus-Verein hat den Donauradweg genau analysieren lassen. Das Ergebnis: Der Weg hat große Bedeutung für Kommunen auf dem Weg, unter anderem Neuburg.

Von Andreas Zidar

Der Donauradweg zählt zu den beliebtesten Radfernwegen in Deutschland. Das wissen die Verantwortlichen seit Jahren. Zuletzt zeichnete der Allgemeine Deutsche Fahrradclub den Weg mit vier von fünf Sternen aus. Doch wesentliche Informationen waren bislang unbekannt. Wer genau nutzt die Strecke und wie? Was ist den Menschen wichtig? Und wie viel Geld geben die Radlerinnen und Radler unterwegs aus? All diese Fragen, und noch viele mehr, lassen sich nun beantworten. Der Verein Deutsche Donau Tourismus, mit Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling an der Spitze, hat eine umfangreiche Analyse in Auftrag gegeben und jetzt die Ergebnisse bekannt gegeben.

600 Kilometer verläuft der zweitlängste Fluss Europas in Deutschland, von Donaueschingen über Neuburg und Ingolstadt nach Passau. Für Kommunen und private Betriebe entlang der Donau konnte das wirtschaftliche Potenzial, das die Radtouristen mitbringen, bislang nur geschätzt werden. „Wir wollten nicht länger nur Vermutungen aufstellen, sondern Fakten erheben, damit wir Kennzahlen haben, um auch die Bedeutung des Radtourismus als Wirtschaftsfaktor für die Donaukommunen zu ermitteln", so Gmehling.

