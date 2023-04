Demo und Kundgebung: So läuft der Tag der Arbeit in Neuburg und Ingolstadt

Zum Tag der Arbeit am 1. Mai sind in Neuburg und Ingolstadt einige Aktionen geplant. Ein Überblick.

Die Welt ist im Krisen-Dauermodus: Energiekrise, Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, hohe Inflation und die Auswirkungen der Corona-Pandemie erzeugen Unsicherheit und stürzen viele Menschen in existenzielle Sorgen. Die Gewerkschaften wollten am Tag der Arbeit ein sichtbares Zeichen für eine gerechte und friedliche Zukunft setzen, für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge, heißt es in einer Ankündigung. Die Botschaft zum 1. Mai lautet: "Gemeinsam können wir mehr erreichen! Damit die Klima- und Energiewende zum Erfolg wird, die Menschen den Wandel mitgestalten können und damit die Krise nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird."

Tag der Arbeit: Aktionen am 1. Mai in Neuburg und Ingolstadt

Die Kundgebung zum 1. Mai in Neuburg findet um 10 Uhr am Schrannenplatz statt. Es spricht Nick Heindl, Gewerkschaftssekretär der IG Metall Ingolstadt. Grußworte sprechen Dominik Geißler, Vorsitzender des DGB-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhauen, der Neuburger Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sowie die stellvertretende Landrätin Sabine Schneider.

Auch in Ingolstadt finden zum Tag der Arbeit Aktionen statt. Der Demonstrationszug startet um 10 Uhr ab dem Brückenkopf in Ingolstadt. Die Kundgebung zum 1. Mai in Ingolstadt findet ab 10.30 Uhr auf dem Paradeplatz vor dem Gewerkschaftshaus statt. Es spricht Verena Di Pasquale, stellvertretende Vorsitzende des DGB Bayern. In diesem Jahr neu: Es gibt Musik und Bewirtung bis 14 Uhr. Erstmalig fand außerdem im Vorfeld ein Transparent-Wettbewerb statt. Das schönste Transparent wird während der Kundgebung ausgezeichnet. (AZ)