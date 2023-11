Ein "Elisa-Lebkuchen" für den guten Zweck

Eine Ingolstädter Bäckerei bietet ab sofort den "Elisa-Lebkuchen" an. Pro verkaufter Leckerei geht ein Euro an die Elisa Familiennachsorge in Neuburg.

Die Meisterei Handwerksgenuss GmbH, so lautet der neue Name der ehemaligen Bäckerei Erhard in Ingolstadt, verkauft seit dem 6. November einen ganz speziellen Elisen-Lebkuchen, den Elisa-Lebkuchen. Dieser Lebkuchen wurde von Wolfgang Erhard, dem Betriebsleiter der Bäckerei, und seinem Team in Handarbeit entwickelt, heißt es in einer Pressemitteilung von Elisa. „Wir nehmen jedes Jahr einen Lebkuchen neu ins Sortiment auf, 2023 ist es der Elisa-Lebkuchen, ein besonderer Elisen-Lebkuchen, der den Geschmack der breiten Masse treffen dürfte."

Das Herz, das mittig auf dem Lebkuchen liegt, sticht sofort ins Auge und lässt keinen Zweifel daran, dass es sich bei dem Lebkuchen um etwas Besonderes handelt. Der Lebkuchen ist jedoch mehr als nur ein süßes Vergnügen. „Von jedem verkauften Elisa-Lebkuchen spenden wir einen Euro an Elisa Familiennachsorge“, erklärt Richard Pehl, Geschäftsführer der Bäckerei.

„Mit Richard Pehl und Dr. Dirk Gerscher habe ich zwei langjährige Geschäftspartner aus der Region gefunden, die mit mir gemeinsam die Meisterei nach der Insolvenz in eine neue Zukunft führen. Unserer sozialen Verantwortung sind wir uns dabei durchaus bewusst“, erklärt Wolfgang Erhard, der durch die Insolvenz erfahren hat, was es heißt, wenn das eigene Leben plötzlich Kopf steht. Auch Elisa Familiennachsorge ist laut Mitteilung da, wenn das Leben Kopf steht. Und zwar für Familien mit schwerst-, chronisch- und krebskranken Kindern in der Region 10. „Mit unseren verschiedenen Fachabteilungen betreuen wir rund 450 Familien pro Jahr“, so Nadine Dier, Geschäftsführerin von Elisa Familiennachsorge. „Nicht all unsere Angebote werden durch die Krankenkasse oder andere öffentliche Fördertöpfe gegenfinanziert. Vieles von dem, was wir täglich stemmen, können wir unseren Familien nur anbieten, weil es Menschen gibt, die das Herz am rechten Fleck haben und uns Spenden zur Verfügung stellen.“

Dr. Florian Wild, Vorstandsvorsitzender von Elisa Familiennachsorge, ergänzt: „Ich freue mich immer sehr, wenn Unternehmen, Vereine oder Privatpersonen mit solchen tollen Aktionen auf uns zukommen. Das gibt uns einmal mehr das Gefühl, das unsere Arbeit wertgeschätzt wird.“ (AZ)

Der Elisa-Lebkuchen ist seit dem 6. November erhältlich. Verkauft wird er in der Filiale Mauthstraße in Ingolstadt, auf ausgewählten Christkindlmärkten in der Region und im Onlineshop der Meisterei Handwerksgenuss GmbH, sowie im regionalen Online-Lebensmittelmarkt – derfrischelieferant.de.