Ermittlungen gegen Jagd-Präsidenten nach Eklat bei Messe in Neuburg eingestellt

Bei der Jagdmesse auf Schloss Grünau gab es unter Funktionären des Bayerischen Jagdverbandes mächtig Ärger und eine Anzeige. Ein Korb Brezn spielt dabei eine Rolle.

Im Herbst 2022 muss es auf der Jagdmesse auf Schloss Grünau in Neuburg hoch hergegangen sein. Nicht nur, weil sich die Politprominenz die Klinke in die Hand gab. Nein, die Deutsche Jagdzeitung berichtete einen Monat nach die Großveranstaltung von einem "öffentlichen Eklat". Es habe auf dem Messe "verbale Angriffe" des Präsidenten des Bayerischen Jagdverbandes Ernst Weidenbusch gegen den Generalsekretär des Verbandes, Robert Pollner, gegeben. Das hatte der Vorsitzende des Dachauer Jagschutz- und Jägervereins angezeigt und damit nicht nur die Staatsanwaltschaft Ingolstadt zu Ermittlungen veranlasst, sondern auch befeuert, dass sich ehemalige Mitarbeiter des Jagdverbands öffentlich gegen Weidenbusch stellen. Kurzum: Es war unschön.

Anzeige gegen Bayerischen Jagdverbands-Präsidenten bleibt ohne Folgen

Nun aber flattert die Mitteilung der Staatsanwaltschaft in die Pressestuben, dass das alles eigentlich ziemlich irrelevant ist. So kann man durchaus das Schreiben von Sebastian Hirschberger, Staatsanwalt als Gruppenleiter und stellvertretender Pressesprecher am Landgericht Ingolstadt, beschreiben. Denn darin erklärt er, dass das Ermittlungsverfahren nun eingestellt worden ist. 20 Zeugen habe man vernommen und konnte doch dem Jagdpräsidenten nichts nachweisen.

15 Bilder Eröffnung in Bildern: Startschuss für Jagdmesse auf Schloss Grünau Foto: Winfried Rein

Zwar sei erwiesen, dass es "eine hitzige Diskussion um einen Korb Brezn" gegeben und einer den anderen "Psychopathen" genannt habe. Doch man sehe von strafrechtlicher Verfolgung ab. Bereits im Vorfeld der Messe sei das Verhältnis der Beteiligten aufgrund Ereignisse im Jagdverband angespannt gewesen.

Ob sich das Verhältnis zwischenzeitlich bessern wird, können Externe möglicherweise vom 13. bis 15. Oktober beobachten, wenn die Messe erneut in Grünau stattfindet. Zuletzt war auch der Bayerische Wirtschaftsminister, Hubert Aiwanger (FW), vor Ort. (AZ)