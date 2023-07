Exhibitionist belästigt Mutter und Kind: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Der Mann war schon 2017 und im vergangenen Jahr wegen exhibitionistischer Handlunge im Fokus der Polizei.

Vor knapp zwei Wochen hat ein Mann eine Mutter und deren dreijährigen Sohn am Hopfenwehrlsee in Ingolstadt und eine Frau am Joshofener Weiher in exhibitionistischer Weise belästigt. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hatte die Ermittlungen übernommen und konnte nun einen Tatverdächtigen, einen 35-Jährigen aus Ingolstadt, festnehmen.

Wie die Beamten berichten, suchte der verdächtige am 26. Juni gegen 15 Uhr, unweit des Hopfenwehrlsee, Blickkontakt zur Mutter mit Kind. Dabei zog er seine Badehose herunter und fasste sich an sein Glied. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt ergaben, dass offenbar der gleiche Mann mit nahezu identischer Beschreibung nur etwa eine Stunde zuvor am Joshofener Weiher auffiel, als er dort nackt vor einer Frau auftrat und sexuell motiviert exhibitionistische Handlungen an sich durchführte. Die 21-Jährige konnte den Tatverdächtigen detailliert beschreiben und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Mann belästigt Frau an Joshofener Weiher: Polizei fasst Verdächtigen

Nach umfangreichen Hintergrundrecherchen geriet schließlich der 35-Jährige für beide Taten in den Fokus der Ermittlungen. Der in Ingolstadt lebende Mann war bereits in den Jahren 2017 und 2022 wegen exhibitionistischen Handlungen polizeilich in Erscheinung getreten. Er konnte anhand einer Lichtbildvorlage identifiziert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurde der Tatverdächtige am Mittwochnachmittag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt und der im Vorfeld erwirkte Haftbefehl betätigt. (AZ)