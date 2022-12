Feuerwerk an Silvester 2022: Das sind die Regeln für Neuburg und Ingolstadt

Nach zwei Jahren ohne Feuerwerk darf heuer wieder geböllert werden. Doch dafür gibt es Regeln. Ein Überblick, wo und wann Böller in Ingolstadt und Neuburg an Silvester 2022 erlaubt sind.

Viele Menschen in der Region haben lange darauf hingefiebert: An Silvester 2022 darf nach zwei Jahren erstmals wieder privates Feuerwerk in die Luft geschossen werden. Doch die Böllerei polarisiert auch: Viele Handelsketten haben Silvesterkracher in den vergangenen Jahren aus Umwelt- und Tierschutzgründen aus dem Sortiment genommen. Und gerade in Städten mit einer hohen Bebauungsdichte sehen Anwohner die Feuerwerkskörper kritisch, weil dadurch Lärm, Müll und im schlimmsten Fall gefährliche Verletzungen resultieren. Wer trotzdem nicht aufs Abbrennen von Raketen und anderen Feuerwerkskörpern verzichten möchte, sollte einige Regeln beachten.

Wo ist Feuerwerk erlaubt? Das sind die Böller-Verbotszonen in Neuburg

In Neuburg weist das Ordnungsamt zum Jahreswechsel darauf hin, dass das Abfeuern von Feuerwerkskörpern nur am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt ist. Zudem gibt es einige Verbotszonen: Wie in anderen Städten auch sind Silvesterböller in unmittelbarer Nähe von Kirchen und Krankenhäusern, aber auch an Kinderheimen, Pflegeheimen und Altenheimen verboten.

Außerdem hat die Stadt Neuburg aus Brandschutzgründen auch für die Obere Altstadt ein strenges Böllerverbot verhängt. Gerade die vielen denkmalgeschützten Gebäude sollen auf diese Weise geschützt werden. Der Ordnungsdienst wird das Verbot überwachen, heißt es vonseiten der Stadt.

Wo ist Feuerwerk in Ingolstadt erlaubt? Die Verbotszonen in der Schanz

Auch in Ingolstadt ist das Zünden von Silvesterfeuerwerk nicht an allen Orten erlaubt. Um den Brandschutz in der Innenstadt zu gewährleisten, hat der Stadtrat 2019 erstmals per Allgemeinverfügung eine Verbotszone ausgewiesen, die auch zum anstehenden Jahreswechsel gelten soll.

Das Abbrennen und auch allein schon das Mitführen von Feuerwerkskörpern ist zwischen 31. Dezember 2022 und 1. Januar 2023 in der gesamten Innenstadt untersagt. Polizei und Ordnungsdienst werden das Verbot überwachen und stichprobenartig Passanten kontrollieren, teilt die Stadt mit. Gibt es Hinweise, dass sich jemand nicht daran hält, werden die Ordnungskräfte einschreiten.

Silvesterkracher zünden: Diese Regeln gelten allgemein für Feuerwerk

Gerade auf dem Land, wo die meisten Menschen in weniger dicht bebauten Gebieten leben, ist Silvesterfeuerwerk aber nach wie vor sehr beliebt – und bei entsprechender Vorsicht auch mit etwas geringeren Risiken verbunden. Doch auch hier gibt es einige Tipps und Hinweise, die das Böller sicherer machen:

Wichtig ist grundsätzlich, dass Feuerwerksfreunde ihre Silvesterkracher von Händlern beziehen, die staatlich geprüfte Pyrotechnik verkaufen. Sind Böller nicht sachgerecht hergestellt, um etwa Lautstärke- oder Licht-Effekte zu verstärken, so ist die Unfallgefahr sehr hoch. Gerade auch aus dem Ausland importierte Ware birgt enorme Risiken, daher ist es für Privatpersonen seit 2005 sogar verboten, Feuerwerkskörper aus europäischen Nachbarländern zu importieren. Dies dürfen nur lizenzierte Fachbetriebe tun.

Wer zum Jahreswechsel Silvesterraketen in den Himmel steigen lassen möchte, sollte zudem bedenken, dass Pyrotechnik immer mit Risiko verbunden ist. Für den Verbraucher bergen die Raketen, Kracher, Vulkane und Batteriefeuerwerke ein nicht zu unterschätzendes Unfall- und Brandrisiko. Missbrauch oder Leichtsinn führen jedes Jahr zu schweren Unfällen. Wer es um Mitternacht so richtig krachen lassen will, sollte besser nüchtern bleiben. (ands)