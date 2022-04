Für Eurofighter-Shows: Erhöhtes Flugaufkommen im Raum Neuburg

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg soll den Eurofighter im In- und Ausland präsentieren. Dafür sind Übungen im Raum Neuburg notwendig, was das Flugaufkommen erhöht.

Der Eurofighter ist das modernste Kampfflugzeug der Luftwaffe. Um dessen Leistungsfähigkeit einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen, wurde das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg beauftragt, auf verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland eine Leistungsdemonstration mit dem Eurofighter durchzuführen. Hierfür ist laut Mitteilung des Luftwaffengeschwaders ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm notwendig. Dieses umfasst mehrere Flüge im Simulator, Realflüge in einem militärischen Sperrgebiet sowie Vorübungen in Neuburg und an dem jeweiligen Veranstaltungsort.

Erhöhtes Flugaufkommen in Neuburg: Taktisches Luftwaffengeschwader 74 präsentiert den Eurofighter

Ab der kommenden Woche bis voraussichtlich zur Woche 16.-22. Mai wird im Luftraum in der Region Ingolstadt – Siegenburg – Kelheim sowie in Neuburg abhängig von der Wetterlage an verschiedenen Tagen geübt. Es ist daher mit erhöhtem Flugaufkommen zu rechnen, heißt es.

Bei Fragen oder Beschwerden wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (nr)