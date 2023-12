Hochwasserwarnung für Neuburg und Ingolstadt

Aufgrund von Niederschlägen und Schneeschmelze wird der Wasserstand in der Donau steigen. Was das für Neuburg und Ingolstadt bedeutet.

Das Wasserwirtschaftsamt warnt vor Hochwasser. Wie die Behörde mitteilt, werde es aufgrund der vorhergesagten Niederschläge und der einhergehenden Schneeschmelze ab Sonntag zu einem kräftigen Anstieg der Wasserstände an allen Gewässern im Amtsgebiet kommen. Diese Entwicklung setzt sich in der kommenden Woche fort. Für den Pegel in Neuburg bedeutet das, dass in der Nacht auf Dienstag voraussichtlich Meldestufe 3 erreicht oder gar überschritten wird. In Ingolstadt wird ab Montagnachmittag Meldestufe 1 erwartet, so das Wasserwirtschaftsamt. (AZ)