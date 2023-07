Neuburg/Ingolstadt

18:00 Uhr

Immer mehr Nichtschwimmer: "Die Leute reißen uns die Kurse aus den Händen"

Die Nachfrage nach Schwimmkursen in der Region ist enorm. Mittlerweile ist es keine Seltenheit, dass auch ältere Kinder noch nicht schwimmen können.

Von Luzia Grasser

Ein Blick auf die Internet-Seiten von Schwimmschulen genügt, um die Verzweiflung mancher Eltern erahnen zu können. "Man muss einfach etwas Glück haben", steht da gleich auf der ersten Seite. Auch von "Daumen drücken" ist die Rede. Einen Schwimmkurs für seinen Nachwuchs zu ergattern, das scheint im Moment ein Glücksspiel zu sein. Selbst Wartelisten werden kaum noch geführt, der Ansturm ist einfach zu groß.

In Deutschland sind im vergangenen Jahr mindestens 355 Menschen ertrunken

Für viele Eltern ist das nicht nur ein großes Ärgernis, sondern kann im schlimmsten Fall sogar lebensgefährliche Folgen haben. Gerade jetzt, wo die Sommerferien vor der Tür stehen und viele die freien Tage am Meer oder an einem See verbringen. Allein im vergangenen Jahr sind nach einer Auswertung der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft ( DLRG) bundesweit mindestens 355 Menschen ertrunken. Darunter waren auch 20 Kinder im Alter von bis zu zehn Jahren.

