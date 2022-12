Liebe, Schicksale und Kriminalfälle: Diese Themen haben 2022 bewegt

Der Online-Auftritt der Neuburger Rundschau wurde im Jahr 2022 fast 5,5 Millionen Mal aufgerufen. Diese Geschichten erregten besonders viel Aufmerksamkeit.

Zeitung, Laptop, Smartphone, Tablet – die Nachrichten der Neuburger Rundschau lassen sich längst auf vielen verschiedenen Kanälen finden. Neben unserer klassischen Erscheinungsform als Zeitung bauen wir als Redaktion unsere digitalen Angebote stets aus. Im zu Ende gehenden Jahr 2022 haben wir unsere Präsenz etwa in den sozialen Netzwerken auf die Plattform Instagram ausgeweitet und erreichen dort mit unseren Inhalten mittlerweile knapp 1200 Menschen.

Nicht nur in Bezug auf "Follower" lässt die digitale Welt sehr genaue Analysen zu. Insgesamt wurden die Angebote auf unserer Internetseite neuburger-rundschau.de/neuburg heuer fast 5,5 Millionen Mal aufgerufen. Spannend ist der Blick auf die detaillierten Zahlen, welche Artikel wie viele Menschen interessiert haben.

Lena Edenhofer hat am Descartes-Gymnasium ihr Abitur mit der Note 0,7 abgeschlossen – ihre Geschichte war eine der meistgelesenen in diesem Jahr. Foto: Chris Eschner (Archivbild)

Die erfolgreichsten Artikel der Neuburger Rundschau im Jahr 2022

Hierbei steht mit weitem Abstand ein TV-Star an der Spitze, obwohl er in diesem Jahr kaum noch im Fernsehen zu sehen war: Der Neuburger Stadtrat Peter Ziegler, der im Vorjahr als Teilnehmer der RTL-Show " Bauer sucht Frau" die Herzen vieler Zuschauerinnen und Zuschauer erobert hat – und die interessieren sich offenbar immer noch brennend für das Liebesleben des Jungbauern aus Heinrichsheim.

Die Nachricht, dass er sich von seiner TV-Liebe Kerstin Scholz getrennt hat, war der Artikel, der in diesem Jahr am dritthäufigsten bei uns aufgerufen wurde. Die Geschichte über seine neue Freundin Theresa war mit großem Abstand der am meistgelesene digitale Beitrag im Jahr 2022. Die Tatsache, dass weit mehr Menschen auf den Artikel geklickt haben als der Landkreis Einwohner hat, zeigt, dass der Neuburger Peter Ziegler nach wie vor auch überregional auf großes Interesse stößt.

Schicksale und Kriminalfälle: Diese Themen haben die Region 2022 bewegt

Aber natürlich gab es noch eine Menge weiterer Themen, die unsere Nutzerinnen und Nutzer bewegt haben. Da war etwa die Geschichte über eine 82-Jährige, die seit Jahren in ihrem alten Golf vor einem Supermarkt in Neuburg wohnt – auf geschätzt drei Quadratmetern, bei Wind und Wetter.

In Ingolstadt hat dagegen der Fall einer jungen Frau für viel Aufsehen gesorgt, die tot in ihrem Auto gefunden wurde. Überhaupt stießen Kriminalfälle auf große Resonanz, erst recht, wenn sie so mysteriös sind wie dieser Fall: Im März fand ein Radfahrer einen toten 47-Jährigen neben seinem Wagen zwischen Unterhausen und Straß-Moos. Die Todesursache: unklar.

Und dann war da noch die Zerstörungswut auf dem städtischen Friedhof in der Franziskanerstraße, ausgerechnet kurz vor Allerheiligen. Zwei Jugendliche hatten Dutzende Gräber beschädigt und wurden schließlich auf frischer Tat ertappt – auch diesen Fall verfolgten viele Menschen über unser Online-Portal.

Gute Nachrichten: Auch diese Artikel interessierten unsere Leser sehr

Erfreulicherweise kamen auch zahlreiche positive Geschichten sehr gut bei den Nutzerinnen und Nutzern an. Unsere Abstimmung zum schönsten Hund im Raum Neuburg beispielsweise ließ viele Tausend Hundefreunde aufhorchen.

Kristina Bachmayer wurde zum Jahresende Drillingsmama – viele Leserinnen und Leser in der Region nahmen daran Anteil. Foto: Manfred Rinke

Mit dem fast perfekten Abitur und einem unglaublichen Schnitt von 0,7 am Neuburger Descartes-Gymnasium erlangte Lena Edenhofer das Stipendium im Münchener Maximilianeum. Ihre Geschichte war ebenfalls eine der meistgelesenen in diesem Jahr. Zu Weihnachten berichteten wir außerdem über eine Ingolstädterin, die Drillingsmama wurde und jetzt ein halbes Dutzend Kinder hat – auch dieses seltene Ereignis erreichte zum Jahresende zahlreiche Leserinnen und Leser.