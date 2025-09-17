Mehr Brände durch falsch entsorgte Batterien: Umweltdiesnleister appelliert an Bürger

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist es in den vergangenen Wochen zu zwei gefährlichen Bränden bei einem lokalen Umweltdienstleister gekommen. Mitte Juli fing bei der Abfallsammlung in Neuburg ein Müllfahrzeug Feuer – vermutlich ausgelöst durch eine falsch entsorgte Lithium-Ionen-Batterie in einer Gelben Tonne. Ende August gab es einen ähnlichen Vorfall in Ingolstadt: Ein Gelber Sack begann während der Sammlung zu brennen, konnte aber vom Fahrer rechtzeitig aus dem Fahrzeug entfernt werden.

Müll-Brände: Lithium-Ionen-Akkus lösen Feuer in Neuburg und Ingolstadt aus

Dank des schnellen Eingreifens der Beschäftigten und der Feuerwehren blieben größere Schäden aus. Beide Brände gingen laut dem Entsorgungsunternehmen auf falsch entsorgte Batterien oder Elektrogeräte mit eingebauten Akkus zurück. Der Umweltdienstleister warnt: Die Zahl solcher Vorfälle nehme seit Jahren zu. In Recyclinganlagen, Müllfahrzeugen und Wertstoffhöfen entstünden täglich bis zu 30 Brände durch Batterien, die im Rest- oder Verpackungsmüll landen. Mit dem wachsenden Absatz von Elektrogeräten werde sich das Risiko weiter verschärfen.

Die Verantwortlichen appellieren deshalb eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger, Batterien und Akkus ausschließlich über die vorgesehenen Sammelstellen abzugeben. Jede falsch entsorgte Batterie könne eine Gefahr für Menschenleben darstellen, wie der Umweltdienstleister Veolia mitteilt. (AZ)

