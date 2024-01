Neuburg/Ingolstadt

MyShoes schließt Filialen in Neuburg und Ingolstadt

Plus Die Deichmann-Tochter MyShoes schließt zahlreiche Filialen in Deutschland, darunter auch die im Neuburger Südpark sowie im Ingolstädter Westpark. Was die Gründe sind und wann es soweit ist.

Und wieder entsteht eine Lücke im regionalen Einzelhandel. Die Deichmann-Tochter MyShoes hat verkündet, alle Filialen in Deutschland zu schließen. Davon betroffen sind auch die Standorte im Neuburger Südpark sowie im Ingolstädter Westpark. Die Gründe sind klar, was mit den Mitarbeitern passiert allerdings nicht.

"Nach reiflicher Überprüfung haben wir uns im November 2023 mit großem Bedauern dazu entschieden, den Geschäftsbetrieb des Vertriebskonzepts MyShoes in Deutschland aufgrund langjähriger und mittlerweile erheblicher Verluste nach derzeitiger Planung bis spätestens zum 31. Dezember 2024 einzustellen", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens auf Nachfrage unserer Redaktion. Davon betroffen sind alle 61 Filialen in Deutschland sowie 29 in Österreich - und damit auch die Standorte in Neuburg (eröffnet 2018) und in Ingolstadt (eröffnet 2004).

