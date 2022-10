Neuburg/Ingolstadt

18:00 Uhr

Protest: Ärzte in Neuburg und Ingolstadt schließen kurzfristig Praxen

Am Montagvormittag öffnen einige Facharztpraxen in Neuburg und der Region zwei Stunden später. Anlass ist ein neues Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Die Medizinerinnen und Mediziner sprechen von Wertschätzung, die mit Füßen getreten wird.

Von Katrin Kretzmann und Luzia Grasser Artikel anhören Shape

Mancher Patient dürfte am Montagvormittag vor verschlossener Tür gestanden sein. Zwischen 8 und 10 Uhr waren bayernweit zahlreiche Haus- und Facharztpraxen dicht, auch in der Region. Grund für diese Protestaktion der Mediziner ist ein neues Gesetz von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, das Neupatientenregelung bei Ärzten wieder abschaffen soll. Doch aus Sicht der Mediziner gefährdet genau das die ambulante Versorgung.

