Treibt die Krise in der Baubranche die Firmen in die Kurzarbeit?

Plus Die Stimmung im Baugewerbe ist angespannt. Die IHK aus Ingolstadt berichtet von deutlichen Auftragsrückgängen und befürchtet eine Zunahme von Kurzarbeit.

Die Krise in der Baubranche ist allgegenwärtig - das zeigt nicht nur die Situation bei Rockwool. Der Hersteller von Steinwolle-Dämmstoffen hat die Produktion, unter anderem am Standort Neuburg, seit Jahresbeginn gedrosselt und nun die Kurzarbeit bis einschließlich November verlängert. Der Fall passt ins Gesamtbild. "Die Konjunkturumfrage der bayerischen IHKs im Frühsommer hat ergeben, dass sich die Stimmung im Baugewerbe spürbar eingetrübt hat", weiß Catherine Schrenk, Leiterin der Geschäftsstelle Ingolstadt der IHK für München und Oberbayern.

Die Unternehmen verzeichnen demnach deutliche Auftragsrückgänge, für die es laut der Kammer mehrere Gründe gibt: Die gestiegenen Zinsen bei gleichzeitig steigenden Kosten, etwa für Arbeitskräfte und Baumaterialien, erschweren die Finanzierung von Bauvorhaben, sodass aktuell viele Projekte auf den Prüfstand gestellt oder gleich abgesagt werden. Die allgemein zuletzt fallenden Immobilienpreise bereiten laut Schrenk zudem den Immobilienfirmen große Probleme - zum einen verschlechtern sich durch Wertminderungen des eigenen Bestands die Finanzierungsbedingungen, andererseits trüben sich die Erlösaussichten aus fertiggestellten Bauprojekten.