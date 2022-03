Neuburg/Ingolstadt

vor 32 Min.

Weibliche Genitalverstümmelung wird auch im Raum Neuburg praktiziert

Das in Somalia geborene Ex-Model Waris Dirie (43) gibt dem Kampf gegen die Genitalverstümmelung auch wegen ihrer eigenen Geschichte ein Gesicht. Die Frauenrechtlerin begann sich 1996 gegen die weibliche Genitalverstümmelung zu engagieren.

Plus Pro Familia Ingolstadt ist eine von vier Beratungsstellen in Bayern, wenn es um weibliche Genitalverstümmelung geht. Die wird nämlich auch bei uns in der Region praktiziert.

Von Dorothee Pfaffel

Es ist eine grausame Tradition: Mädchen werden ihre äußeren Genitalien teilweise oder vollständig abgeschnitten – ohne Betäubung und, ohne dass es einen medizinischen Grund dafür gibt. Dafür mit unhygienischen Hilfsmitteln wie Rasierklingen, Glasscherben oder Messern. Die Rede ist von weiblicher Genitalverstümmelung. Schätzungen der Organisation Terre des Femmes zufolge belaufen sich die Zahlen für Bayern 2020 auf circa 12.600 betroffene Frauen und rund 3.300 gefährdete Mädchen. In der Region 10 leben gemäß einer Erhebung der Katholischen Stiftungsfachhochschule München 1520 Mädchen und Frauen, die von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen oder bedroht sind, 645 davon im Stadtgebiet Ingolstadt. Wie der dort ansässige Verein Pro Familia auf Nachfrage mitteilt, sind es im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 320. Die meisten von ihnen stammen aus Nigeria und dem Irak. Aufgrund der Zuwanderung steigen die Fallzahlen.

