Wie eine Mutter mit ihrem schwer kranken Kind aus der Ukraine flüchtete

Dima ist acht und schwerst krank. Mit seiner Mutter Valeriia muss er wegen des Krieges aus seiner Heimat fliehen. Doch vieles ist für ihn jetzt besser.

Den 24. Februar 2022 wird Valeriia Matsibora nie vergessen. Er ist der Tag, an dem in ihrer ukrainischen Heimat der Krieg ausbricht. Anlässlich des Weltflüchtlingstags am 20. Juni erzählt die 31-Jährige von ihrer Flucht nach Deutschland und von den zwei Herzen, die trotz ihres sicheren Lebens in der Region noch immer in ihrer Brust schlagen.

Dmytro ist acht Jahre alt. Der blonde Junge wurde 2015 in Kiew geboren, noch im Kreißsaal muss er reanimiert werden. Schon im Säuglingsalter zeigen sich bei Dima, wie er liebevoll von seiner Mama genannt wird, zerebrale Krampfanfälle. Also Anfälle, die vom Gehirn ausgehen und oft mit Muskelzuckungen einhergehen. Die Ärzte diagnostizieren ihm eine schwere geistige und motorische Entwicklungsverzögerung.

Valeriia flieht aus der Ukraine: "Ein behindertes Kind zu haben, bedeutet komplette Isolation"

Bis heute kann Dima nicht sprechen, nicht nach Gegenständen greifen. In der Ukraine wohnt Dmytro mit seiner Mama in einem Haus in Kiew, der Vater verlässt die kleine Familie, als sein Sohn ein Jahr alt ist. "In der Ukraine werden kranke Kinder nicht sozialisiert", erklärt die 31-Jährige, die vor Dmytros Geburt als Polizistin gearbeitet hat. "Ein krankes Kind zu haben bedeutet, dass sich das Leben fast ausschließlich in den eigenen vier Wänden abspielt."

Einen Kindergarten oder gar eine Schule hat Dima in der Ukraine deshalb nie besucht. Als der Krieg in der Ukraine im Februar 2022 beginnt, müssen Valeriia und Dima immer öfters Schutz im Keller suchen und dort stundenlang ausharren. Dmytro spürt die Angst seiner Mutter, er hat damals viel geweint. "Für mich war es wahnsinnig beängstigend, ohne Medikamente und Essen für Dima mit ihm im Keller zu sitzen. Zu dieser Zeit wurde es immer schwieriger, an seine lebenswichtigen Medikamente zu kommen."

Die Flucht aus der Ukraine verbringt Dima in den Armen seiner Mutter

Einen Monat nach Ausbruch des Krieges fährt Valeriias Stiefvater sie und ihren Sohn von Kiew aus nach Polen in ein Auffanglager, von dort aus weiter nach Deutschland. Für Dima ist die Fahrt sehr anstrengend. Er kann aufgrund seiner Krankheit nicht lange sitzen, deshalb hält Valeriia ihn fast die ganze Fahrt über in den Armen. Mitten in der Nacht erreichen sie das Gut Aufeld in Hagau, es ist das letzte Etappenziel, das an diesem Tag angesteuert wird.

Heute, ein Jahr später, haben sich Dima und seine Mutter in Ingolstadt eingelebt. Der Achtjährige geht in St. Vinzenz zur Schule, Valeriia lernt fleißig Deutsch. Und sie genießt die Tatsache, dass sie jetzt auch mal Freizeit hat – wobei das anfangs gar nicht so leicht war. Sie möchte gern wieder arbeiten, jetzt, wo auch Dimas Betreuung sichergestellt ist. Dima geht es gesundheitlich besser. In der Kinderklinik Neuburg hat er eine PEG-Sonde bekommen – seitdem wird er darüber ernährt. In der Ukraine war dies nicht möglich;

Im Alltag wird die kleine Familie durch Elisa Familiennachsorge betreut. Das Team PalliKids behält Dimas Gesundheitszustand im Blick. Im September wird Dima an der Hüfte operiert, um ihm dauerhaft die Schmerzen zu nehmen, die von seiner Hüftfehlstellung herrühren. "Elisa war unsere Rettung. Zwischen unserem Leben in der Ukraine und unserem Leben hier in Ingolstadt liegen Welten", erzählt Valeriia Matsibora.

Ob sie jemals wieder zurück nach Kiew geht, weiß sie noch nicht. "Ich weiß, dass Dima hier in Deutschland viel mehr Möglichkeiten hat. Ich weiß, dass er nie ganz gesund sein wird, aber hier wird er angenommen, wie er ist." Deshalb schlagen in Valeriias Brust aktuell noch zwei Herzen – und das, obwohl sie in Ingolstadt ein zweites Zuhause gefunden hat. Aktuell sucht die Familie nach einer neuen Wohnung in Ingolstadt, die ausreichend Platz für die medizinische Versorgung des Jungen hat. (pm)