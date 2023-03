Der Wirtschaftsstandort Neuburg/Ingolstadt steht auf dem Prüfstand

Die IHK startet in Bayern Umfrage zu Stärken und Schwächen der Wirtschaftsstandorte. Dabei sind auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und Ingolstadt.

Gewerbeflächen, Verkehrsanbindung, Fachkräfte – diese und viele weitere Faktoren müssen stimmen, damit es in der Wirtschaft läuft. Um herauszufinden, wie zufrieden die heimischen Betriebe mit den Bedingungen vor Ort sind, schreibt die IHK für München und Oberbayern jetzt jeweils 2400 stichprobenartig ausgewählte Firmen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen und der Stadt Ingolstadt an. Der Fragebogen ist online auszufüllen.

„Die Standortfaktoren müssen im Interesse der Unternehmen regelmäßig geprüft und wo nötig und möglich nachjustiert werden. Besonders nach den tiefen Einschnitten durch die Corona-Krise und den Ukraine-Krieg, aber auch durch die zunehmende Digitalisierung dürften sich zum Teil ganz neue Bedürfnisse und Prioritäten der Betriebe ergeben“, sagt Christian Krömer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen.

IHK-Standortumfrage in Neuburg-Schrobenhausen und Ingolstadt: Ergebnisse gibt's im Sommer

Die Ergebnisse der IHK-Standortumfrage werden im Sommer veröffentlicht. „Die IHK wird die Rückmeldungen der Betriebe lösungsorientiert in die Kommunalpolitik einbringen“, sagt Krömer. Als Beispiele nennt der IHK-Vorsitzende Angaben der Unternehmen, wie zufrieden sie mit der Energieversorgung, Verwaltungsverfahren oder dem Angebot an Wohnraum, Kinderbetreuung und öffentlichem Nahverkehr sind. Krömer ruft zu reger Beteiligung an der Umfrage auf.

Zuletzt hatte die IHK im Sommer 2019 eine Standortumfrage durchgeführt. Damals gab es für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als Wirtschaftsstandort die Gesamtnote 2,3 (Oberbayern: 2,0). Ingolstadt erhielt die Gesamtnote 1,8 und damit eine überdurchschnittlich gute Bewertung.

Für die nun vierte Auflage der Umfrage werden in ganz Oberbayern rund 60.000 Unternehmen angeschrieben. Die Auswertung erfolgt anonym für den gesamten Regierungsbezirk sowie alle seine Landkreise und kreisfreien Städte.

Unternehmen, die an der Umfrage teilnehmen möchten, aber keinen Fragebogen bekommen haben, können sich bei Elisabeth Zehetmaier von der IHK München unter Telefon 089/5116-1388 oder zehetmaier@muenchen.ihk.de melden. Weitere Informationen zur Umfrage gibt es online unter www.ihk-muenchen.de/standortumfrage. (AZ)