Neuburg/Ingolstadt

20:00 Uhr

Würde der Sechsfachmord von Hinterkaifeck heute aufgeklärt werden?

Wer hat vor 100 Jahren sechs Menschen in Hinterkaifeck brutal ermordet? Der Mörder hat sein Geheimnis wohl mit ins Grab genommen. Klären lässt sich das Verbrechen vermutlich nie mehr.

Plus Vor 100 Jahren erschütterte ein Sechsfachmord die Region. Bis heute ist der Täter unbekannt. Wäre der Fall Hinterkaifeck mit den heutigen Methoden der Kriminalistik aufgeklärt worden?

Von Luzia Grasser

Irgendwas war komisch auf dem Einödhof Hinterkaifeck. Das Vieh war unruhig, niemand war zu sehen. Als sich ein paar Männer auf den Weg machten, um nach dem Rechten zu schauen, entdeckten sie Schauerliches: sechs bestialisch zugerichtete Menschen, erschlagen mit einer Reuthaue. Das mysteriöse Verbrechen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist auch nach 100 Jahren noch nicht aufgeklärt. Es gilt als der älteste Cold Case in der Region. Wohl ohne Aussicht darauf, jemals gelöst zu werden. Die Akten dazu sind mittlerweile im Staatsarchiv. Was bleiben wird, sind jede Menge Gerüchte um einen möglichen Täter. Und auch die Kritik an der Polizeiarbeit von damals. Eine Ausstellung, eröffnet 2016 im Ingolstädter Polizeimuseum, hat diesen Aspekt bereits beleuchtet.

