Ingolstädter Straße: Ab Donnerstag ist wieder freie Fahrt

Plus In nur drei Stunden schaffte der Asphalt-Trupp die Deckschicht auf der Ingolstädter Straße.Mit der neuen Ampelschaltung sind längere Wartezeiten verbunden.

„Geschafft! Meine Mannschaft hat gut gearbeitet.“ Zufrieden blickt Tiefbauingenieurin Alexandra Vogl auf den schwarzglänzenden Asphalt der Ingolstädter Straße. Sonntagfrüh ab sechs Uhr hat der Trupp der Firma Richard Schulz die Deckschicht in gut drei Stunden aufgetragen. Freigegeben wird die Strecke voraussichtlich ab Donnerstagmittag.