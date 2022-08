Ingolstädter Straße wird gesperrt: Das ist der Zeitplan bis zur Öffnung

Die Ingolstädter Straße in Neuburg wird an diesem Wochenende komplett gesperrt. Doch wie geht es danach weiter? Das ist der Zeitplan bis zur lange ersehnten Öffnung.

Die Baustelle in der Ingolstädter Straße steht kurz vor dem Abschluss. Doch zuerst steht eine Vollsperrung an. Voraussichtlich ab Samstag, 18 Uhr, bis Montagabend wird die Straße zum Aufbringen der Asphaltdecke komplett, also auch für Anlieger, gesperrt. Ab Dienstag ist die Zufahrt für Anwohner und Kunden von Norden her wieder möglich, kündigt Stadtsprecher Dominik Weiss an. Dienstag und Mittwoch werden, parallel zum Anliegerverkehr, die Straßen und Gehwege markiert sowie die Ampeln installiert.

Nach Vollsperrung: Ingolstädter Straße wird am Donnerstag, 18. August, geöffnet

Am Donnerstag folgt der Schritt, auf den viele Verkehrsteilnehmer und Anwohner warten dürften: Die Ingolstädter Straße soll wieder freigegeben werden. Ursprünglich war die Öffnung für abends geplant. Doch man liege gut im Zeitplan, sodass man bereits am Donnerstagmittag die viel genutzte Verkehrsachse wieder freigeben will, kündigt Weiss an. (ands)

