Instagram-Verlosung für über 1000 NR-Fans: Das sind die Gewinner

Die Neuburger Rundschau freut sich über mehr als 1000 Follower auf Instagram und hat aus diesem Anlass Neuros verlost. Das sind die glücklichen Gewinner.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Neuburger Rundschau freut sich über mehr als 1000 Fans auf Instagram. Aus diesem Anlass haben wir in dieser Woche in Zusammenarbeit mit dem Neuburger Stadtmarketing ein Gewinnspiel gestartet, an dem mehr als 220 Nutzerinnen und Nutzer teilgenommen haben. Nun wurden die Gewinner ermittelt. Über Neuros im Wert von jeweils 50 Euro können sich freuen: Sonja Bergmann, Petra Ackermann und Dirk Wiedau - herzlichen Glückwunsch! Die Gewinner können ihren Preis in der Redaktion der Neuburger Rundschau (Färberstraße 89) abholen. Bitte bringen Sie Ausweis und Handy mit, um sich auszuweisen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch