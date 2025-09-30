Neue Videoüberwachung am Bahnhof in Neuburg

Der Neuburger Bahnhof gibt es wieder eine Videoüberwachung. Das teilt die Stadt Neuburg in mit. „In enger Abstimmung mit der Polizeiinspektion Neuburg gibt es jetzt an den Fahrradabstellplätzen am Neuburger Bahnhof eine dauerhafte und umfassende Videoüberwachung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die städtische Maßnahme folgt auf die zeitlich begrenzte Polizeiüberwachung, die vergangenen Herbst auslief.

Unter Einhaltung sämtlicher datenschutzrechtlicher Vorgaben können nun alle relevanten Bereiche eingesehen und überwacht werden. Damit kommt die Stadtverwaltung dem häufig geäußerten Bürgerwunsch nach und stärkt die Sicherheitslage an einer neuralgischen Stelle.

„Ich bin sehr froh, dass wir das Projekt realisieren konnten und das Areal jetzt rund um die Uhr im Blick haben“, betont Oberbürgermeister Dr. Gmehling und ergänzt: „Dass die Polizei aus datenschutzrechtlichen Gründen nur temporär überwachen durfte, war von Anfang an klar. Die gute Vorarbeit und die daraus gewonnenen Erkenntnisse haben uns jetzt bei der langfristigen Lösung sehr geholfen.“

Neben dem städtischen Ordnungsamt und Tiefbauamt war in das Vorhaben von Beginn an auch der Datenschutzbeauftragte der Stadt Neuburg eingebunden. Dabei wurde dann unter anderem festgelegt, was genau überwacht wird, wie lange die Daten gespeichert bleiben und wie der Zugriff auf das aufgezeichnete Material erfolgt.

„Wir begrüßen die Kameraüberwachung durch die Stadt Neuburg ausdrücklich, zeigt doch die Erfahrung eindeutig, dass die unterschiedlichen Delikte dadurch deutlich zurückgehen“, berichtet Dienststellenleiter Heinz Rindlbacher. „Im Schulterschluss mit der Stadt Neuburg konnten wir die Überwachung jetzt rechtssicher und damit auch effektiv auf den Weg bringen.“

Eine Auswertung der Straftaten am Bahnhof von Jahresbeginn bis August zeigt übrigens, dass es hier zu ganz unterschiedlichen Delikten kommt. So gab es in den acht Monaten zwei Fahrraddiebstähle während im gleichen Zeitraum vier E-Roller geklaut wurden. Hinzu kamen eine Körperverletzung, Kennzeichendiebstähle und Sachbeschädigungen.

Die Stadt Neuburg wendet für die komplette Installation der Kameraüberwachung am Neuburger Bahnhof rund 15.000 Euro auf. (AZ)