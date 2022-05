Intensität statt Lautstärke: Das Urgentango Trio spielt in Neuburg

Plus Das Urgentango Trio erobert sich den Neuburger Jazzkeller. Mit Intensität statt Lautstärke spielen sie für ihr Publikum.

Ein Flügel und ein Kontrabass, das ist normal für eine Jazz-Band. Als drittes Instrument nur noch eine ganz kleine, chromatische Mundharmonika, das ist ziemlich ungewöhnlich – kein Schlagzeug, kein Saxofon, keine Trompete. Und noch ungewöhnlicher ist die Kombination aus lateinamerikanischem Tango und Modern Jazz, die das Urgentango Trio auf die Bühne in Neuburg bringt.