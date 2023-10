Neuburg

Interessante Paarungen im Kunstquartier

Am Wochenende öffnet die Herbstausstellung im Kunstquartier in Neuburg mit dem Titel "paART". Wer ausstellt und was sich hinter dem Titel verbirgt.

Regelmäßig öffnet die Produzentengalerie am Rohreck seine Türen, um Einblick in die Schaffenskunst der Ateliergemeinschaft zu geben. Die diesjährige Herbstausstellung am 14. und 15. Oktober hat einen vielversprechenden Titel: „paART“. Paarungen in unterschiedlichsten Zusammenhängen, Paarbezüge von Bildern oder Materialien, Paarungen von Stilen und Techniken eröffnen ein breites Spektrum. Manche Werke entstanden durch die paarweise Arbeit mehrerer Künstler und Künstlerinnen oder weisen ein paarweises Zusammenspiel aus mannigfaltigen Blickwinkeln auf. Verbindungen von neuem Malgrund und Techniken, Zusammenstellungen von Motiven, Kollaborationen Kunstschaffender werden es für Betrachter spannend machen. „paART“ soll aber auch inspirieren, Interaktionen und Austausch anstoßen, vermittelt die Botschaft der Kreativen: “paART euch!“ Sieben Kunstschöpfende und ein Gast haben ihre Produktionen zum Teil in „gepaARTer Arbeit intensiv diesem Thema gewidmet. Ute Grönheim und Dana Laubinger stellen beispielsweise eine Trilogie aus, bei der Laubinger das abstrakte Ursprungswerk mit grafischen Flächen schuf, Grönheim dies dann weiterbearbeitete, das Gegenständliche in den gerissenen Papierflächen sah und ihnen ihren künstlerischen Stempel mit den Filmklassikern „Titinic & Phönix“ aufdrückte. Zu sehen sind sowohl das Ausgangswerk als auch das „gepaArte“ Ergebnis im Eingang des Ateliers. Für Stefan Wanzl-Lawrence ist „Paar“ stets Thema, auch Bild und Betrachter sind ein Paar. Er bezeichnet seine Werke als „absurde Malerei“, eine Mischung aus Klassik und Abstraktion, die den Betrachtern Möglichkeit geben, Assoziationen zu finden und sich absurden Geschichten zu öffnen. Zusammen mit Susanne Pohl zeichnet er und stellt nun das Buch „Torpedo Mundi“ vor, das beider Zeichnungen beinhaltet. Interferenzen und Archetypen, tanzende Gottheiten und Kobolde, Paarbildungen von schwingenden Pendelbildern und UV-Farben machen die Werke von Ingo Campus interessant. Susanne Bergbauers Paarungen entstanden bei einer Recyclingaktion, als sie Holz, Acryl und Kunststoff trennte, dann aber alte Bilderrahmen und Kunstwerke als neues Paar zusammenfügte, nachhaltige Kunst sozusagen. Auch Silvia Schlegl und Petra Fürst öffnen ihre Ateliers, wobei letztere mit der Münchner Künstlerin Merlen Salm, die als Gast ihre ungewöhnlich gepaarten Materialien beispielsweise in Wickelbildern präsentiert, schon gemeinsame Projekte gestaltet hat. Vor Ort und gesprächsbereit werden die meisten Künstler sein. Info: Offene Ateliertage im Kunstquartier (Neuburg, Theresienstraße 183, 1. Stock), am Samstag, 14. Oktober, von 17 bis 23 Uhr, am Sonntag, 15. Oktober, von 13 bis 18 Uhr.

