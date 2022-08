Internationale Aktion für eine saubere Donau

Am 10. September findet am internationalsten Fluss der Erde ein groß angelegtes „Donaucleanup“ statt. Auch in und um Neuburg können sich Gruppen dafür anmelden und weitere Interessierte sich ihnen anschließen.

Müllsammeln an den Ufern der Donau ist nicht neu. Auch in und um Neuburg wird dort regelmäßig Unrat gesammelt. Doch am Samstag, 10. September, soll dies erstmals im großen Rahmen stattfinden: mit einem internationalen Donaucleanup als koordinierter Aktion am internationalsten Fluss der Erde. Am besten geschieht dies in Gruppen, denen sich weitere Interessierte anschließen können, sprechen die Organisatoren aus Erfahrung.

Angesprochen sind nicht nur Natur-, Umweltschutz-, Sport- oder Angelvereine sondern auch Gemeinden, Unternehmen, öffentliche Abfallentsorger, Bildungseinrichtungen und Jugendclubs. Die Aktion muss bei der Stadtverwaltung angemeldet werden, auch um Unterstützung zu erhalten – etwa bei der Auswahl von Sammelstellen oder bei der Orga des Abtransportes des gesammelten Mülls.

Noch immer werden über die Donau täglich rund vier Tonnen Plastik ins Schwarze Meer geschwemmt

Ziel ist es, die Ufer der Donau von Müll zu befreien, damit dieser nicht in den Fluss und damit ins Schwarze Meer gelangen kann. Noch schwemmt die Donau täglich vier Tonnen Plastik dorthin.

Die Aktion ist eingebunden in eine zeitgleiche, europaweite Kampagne an insgesamt 13 Flüssen (siehe rhinecleanup.org). Letztes Jahr wurden im Rahmen der Kampagne länderübergreifend von mehr als 40.000 Personen über 320 Tonnen Müll gesammelt. Begonnen hat die Bewegung am Rhein, von wo sich die Idee nach der sehr erfolgreichen Umsetzung auf immer mehr Flüsse ausgedehnt hat. Damit das Cleanup auch an der Donau zum Erfolg wird, sind möglichst zahlreiche Cleanup-Anmeldungen von lokalen Gruppen notwendig. Das Projekt lebt vom Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner des Donauraums und ihrem Einsatz für eine plastikfreie Natur. Unterstützt wird das Donaucleanup von den Initiatoren des Rhinecleanups, die auch die zentrale Verteilung der Materialien organisieren.

Gruppen können ein Cleanup anmelden, das auf der Webseite direkt danach veröffentlicht wird und dem sich dann Einzelpersonen anschließen können

Eine Teilnahme am Donaucleanup ist denkbar einfach: Gruppen können auf donaucleanup.org ein Cleanup anmelden - das Cleanup wird direkt nach der Anmeldung auf der Webseite veröffentlicht. Einzelpersonen können sich über die Webseite bestehenden Cleanups anschließen und die Gruppen damit vergrößern. Im Anschluss an die Registrierung werden den Gruppen Materialien wie Greifer, Müllsäcke und Handschuhe geschickt.

Die Ansprache von Gruppen und Interessierten an der Donau übernimmt die gemeinnützige Organisation H2Org. Ansprechpartner ist Mario Kümmel (mario.kuemmel@h2org.de – Telefon 0176-46668232). Das Projekt wird von der Postcode Lotterie finanziell gefördert.

Praktische Tipps zur Umsetzung eines Cleanups gibt es im Internet unter https://www.donaucleanup.org/de/tipps-zur-organisation-eines-eigenen-donau-cleanups. (AZ)