Neuburg

19:30 Uhr

Interview: Künstler Alessandro Serafini verschreibt sich der Zeitlosigkeit

Plus Der in Eichstätt wirkende Künstler Alessandro Serafini stellt seine Werke ab 21. Mai im Fürstengang in Neuburg aus. Im Interview spricht er über seine Suche nach der Seele.

Von Johannes Seifert

Es ist ihre zweite Ausstellung in Neuburg: Sie kennen die Stadt und waren als Musikliebhaber öfter auch schon im Birdland. Was ist Schwerpunkt ihrer Ausstellung im Fürstengang?



Alessandro Serafini: Neuburg an der Donau liegt mir sehr nahe, da ich die Gemälde-Galerie im Fürstengang überaus schätze. Zum anderen gibt es da etwas Einmaliges, den Birdland-Jazzclub. Meine Frau ist Mitglied. Das architektonische Ensemble der oberen Altstadt ist wundervoll angelegt. Und die Römer, die waren ja auch schon hier. Schwerpunkt sind natürlich meine Gemälde, darunter auch viele neue Werke. Meine erste Ausstellung in Neuburg war genau vor 20 Jahren, mit der Münchner Künstlerin Ursula Gräfin zu Sayn-Wittgenstein.

Welche Inspirationen, welche Sichtweisen liegen ihren Werken zugrunde?



Alessandro Serafini: Das Menschliche an sich und immer wieder der Mensch in seinen unerschöpflichen Facetten: Ironie, Nachdenklichkeit, Skepsis, Melancholie, vor allem aber Ruhe.

