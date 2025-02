Investition ins Digitale: Maschinenringe kaufen Softwareentwickler

Die Maschinenringe Deutschland investiert in ihre digitale Zukunft. Zum 1. Februar hat das Unternehmen mit Sitz in Neuburg die Firma FUB Softwareentwicklung gekauft. FUB wird in die Maschinenringe integriert und zur MR Digital. Schwerpunkt der jüngsten Maschinenring-Tochter wird die Weiterentwicklung des hauseigenen Software-Pakets „Mein Acker“ sein. „Die Digitalisierung unseres Kerngeschäfts ist unsere große Herausforderung. Die Entwicklung der Landwirtschaft zeigt, dass wir den digitalen Weg gehen müssen, damit die Betriebe unserer Mitglieder unabhängig, zukunftsfähig und effizient arbeiten können“, sagt Norbert Binger, Geschäftsführer der Maschinenringe Deutschland GmbH, zur Kaufentscheidung.

Maschinenringe und FUB Softwareentwicklung verbindet eine mehr als 20-jährige Zusammenarbeit. „Mit der Übernahme sichern wir uns die Expertise der Mitarbeiter und Softwareentwickler, die bereits seit Jahren an den Softwareprojekten der Maschinenringe mitarbeiten“, erklärt Binger. Für die jüngste Maschinenring-Tochter MR Digital übernehmen Gerd Morlok, Bereichsleiter IT bei den Maschinenringen, und Robert Freutsmiedl, Gründer und langjähriger Geschäftsführer von FUB, gemeinsam die Geschäftsführung. (AZ)