Irrfahrt am Neuburger Südpark: 81-Jährige beschädigt Porsche

Eine Neuburgerin hat am Südpark in Neuburg einen Gesamtschaden von über 10.000 Euro verursacht. Sie war mit ihrem Auto abseits der Wege gefahren.

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr fuhr eine 81-jährige Neuburgerin auf dem Parkplatz des Südparks mit ihrem Auto über eine bepflanzte, bauliche Trennung einer Parkreihe. Dabei blieb sie mit der Fahrzeugfront an einem dort gelagerten, abmontierten Werbeschild eines Verbrauchermarktes hängen und zog dieses einige Meter mit sich. Letztendlich landete ein Teil des circa 15 Meter langen und zwei Meter breiten Metallschildes auf dem Dach eines dort geparkten Fahrzeuges der Marke Porsche.

Rentnerin beschädigt Porsche am Neuburger Südpark

Die Dame legte daraufhin kurzerhand den Rückwärtsgang ein und fuhr über den gleichen befestigen Grünstreifen zurück auf die andere Seite der Parkfläche und touchierte dabei das Fahrzeug einer Gartenbaufirma. Dort endete die kurze, jedoch teure Irrfahrt der 81-jährigen Neuburgerin. Diese blieb zum Glück unverletzt. An ihrem eigenen Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro. Am Pkw, welcher durch das Werbeschild in Mitleidenschaft gezogen wurde, dürfte sich der Schaden auf 3000 Euro und am Fahrzeug der Gartenbaufirma auf 2500 Euro belaufen.

Aufgrund der beschriebenen Fahrweise der Dame und den Feststellungen der Polizei vor Ort, erfolgt eine Meldung an die Führerscheinstelle, mit dem Ziel einer Überprüfung der Fahreignung der 81-jährigen Neuburgerin. (AZ)