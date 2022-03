Isabell Varell kommt im Rahmen der "Starken Stücke" ins Neuburger Stadttheater

Bei den "Starken Stücken" kommt eine bekannte Schauspielerin nach Neuburg. Isabel Varell ist in "Diese Nacht - oder nie" zu sehen.

Am Montag, 7. März, und Dienstag, 8. März, jeweils um 20 Uhr gastieren Heiko Ruprecht und Isabel Varell mit der Komödie „Diese Nacht - oder nie!“ im Neuburger Stadttheater.

Zum Inhalt: In der Komödie von Laurent Ruquier spielt Isabel Varell die attraktive Floristin Charlotte, die nicht mehr ganz so jung ist, aber dennoch verliebt. Doch der gut aussehende Valentin sieht in ihr nur einen Kumpel, mit dem man unkomplizierte Abende vorm Fernseher oder beim Fußball verbringen kann.

Schauspielerin Isabel Varell kommt nach Neuburg

Fünf Jahre lang hatte sie nicht den Mut, Valentin ihre Liebe zu gestehen, das möchte Charlotte nun ändern. In ihrem Blumenladen, in der Sprache der Blumen, möchte sie Valentin ihr Geheimnis offenbaren. Doch dieser versteht weder die Symbolik von Rosen und Männertreu, noch versteht er, was Charlotte ihm sagen möchte. Er wiederum freut sich nach einem harten Arbeitstag nur auf einen unkomplizierten Kumpelsabend. Aus dem wird aber nichts, denn Charlottes heimliche Liebe ist nicht das einzige Geheimnis, das an diesem Abend gelüftet werden soll.

Gibt es platonische Freundschaft zwischen Mann und Frau? Der französische Autor Laurent Ruquier geht dieser Frage auf humorvolle Weise nach. Karten sind erhältlich in der Tourist-Information, Ottheinrichplatz A 118, unter der Telefonnummer 08431/55400, tourist@neuburg-donau.de oder an der Abendkasse von 19 bis 20 Uhr. Aktuell gilt im Theater die 2G-Regelung. (nr)