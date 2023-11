Israelische Fahne von Neuburger Friedenssäule gestohlen

Bislang Unbekannte haben die israelische Nationalflagge an der Neuburger Friedenssäule gestohlen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Vermutlich in der Nacht auf Dienstag haben bislang Unbekannte eine an der Neuburger Friedenssäule am Wolfgang-Wilhelm-Platz angebrachte israelische Fahne entwendet. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter die in vier Metern Höhe angebrachte Nationalflagge des Staates Israel aus ihrer Halterung gerissen und gestohlen. Möglicherweise wurde hierfür eine Steighilfe benutzt.

Bei der Tatbestandsaufnahme durch die Polizei wurde ein an die Friedenssäule angeklebtes Plakat aufgefunden, das auf die Lage vertriebener Palästinenser hinweist. Ein eventueller Zusammenhang mit dem Diebstahl wird derzeit geprüft. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bitte eventuelle Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 0841/93430 zu melden. (AZ)