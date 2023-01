Neuburg

vor 18 Min.

Ja zur Ehe, Nein zur Kirche: So entwickelt sich Neuburg

Plus Die Stadt Neuburg registriert 31.039 Einwohner, aber deutlich weniger Geburten. Die „Hochzeitsstadt“ ist wieder gefragt. Die Kirchenaustritte scheinen jetzt zu eskalieren.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Negative Aspekte des Krisenjahres 2022 spiegeln sich in der Bilanz des Neuburger Standesamtes wider. Die Stadtbehörde hat so viele Sterbefälle wie noch nie registriert und eine extrem steigende Zahl an Kirchenaustritten. Die Geburten gingen deutlich zurück, dafür ist Neuburg seinem Ruf als „Hochzeitsstadt“ wieder gerecht geworden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen