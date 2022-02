Jacky Terrasson begeistert in Neuburg mit ausdrucksstarker Klaviermusik

Plus Pianist Jacky Terrasson spielt im Neuburger Birdland vor ausverkauftem Haus. Seinen Auftritt lebt der Musiker mit dem ganzen Körper. Mit welchen Stücken der Mann am Piano begeistert.

Endlich wieder mal einer, dem das Prädikat „Weltklasse“ vorauseilt. Nicht umsonst sind an diesem stürmischen Sonntagabend viele Fans gekommen, um den Neuburger Hofapothekenkeller bis zur derzeit erlaubten Auslastungsgrenze von 75 Prozent zu frequentieren. Schließlich war Birdland-Chef Manfred Rehm schon seit Jahren hinter Jacky Terrasson her. Als es 2021 tatsächlich zu klappen schien, schob der Lockdown den kühnen Träumen einen vorläufigen Riegel vor. Nun aber das Happy End im Trioformat: Eine über 90-minütige Performance voller Schweiß, Adrenalin, Testosteron und Virtuosität, ein Fest der reinen Improvisationskultur, ein Tastenorkan der ganz speziellen Art, zum Ende hin aber auch eine Überdosis Piano.