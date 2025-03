Jahreshauptversammlung der Schafkopffreunde Neuburg e.V.

Mit 50 anwesenden Mitgliedern war die Jahreshauptversammlung der Schafkopffreunde Neuburg bestens besucht. Der 1. Vorstand Johann Schlamp berichtete in seinem 30-minütigen Bericht über Fortschritte bei der digitalen Modernisierung des Vereins und über zahlreiche Aktivitäten des letzten Jahres. Besonders hervorzuheben war ein Vergleichskampf mit den Loisachtaler Schafkopffreunden auf dem Hausberg in Garmisch und das große Sommerfest mit OpenAir-Turnier im Sehensander Steinbruch. Der Zuspruch für den 142 Mitglieder starken Verein ist nach wie vor sehr hoch, lediglich die Frauenquote könnte mit derzeit 17% noch etwas höher ausfallen, so der 1. Vorsitzende. Nach dem Bericht wurden die aktivsten und besten Schafkopfer des abgelaufenen Vereinsjahres geehrt. Anschließend wurden turnusmäßige Wahlen abgehalten, bei der die bisherige Vorstandschaft um Johann Schlamp (1. Vorsitzender), Andreas Braun (2. Vorsitzender), Franz Bürle (Kassier) und Florian Sens (Schriftführer) einstimmig wiedergewählt wurde. In diesem Jahr werden die Schafkopffreunde neben ihrem traditionellen Oktoberturnier die Schützen Sehensand zu Ihrem 75-jährigen Jubiläum besuchen, an den Einzügen ins Neuburger Volksfest und Schlossfest teilnehmen und am ersten Schlossfestsonntag ab 10 Uhr das sehr beliebte Preisschafkopfen in der Renaissance an der Brunnenschänke veranstalten. Außerdem ist im Herbst auch wieder eine Neuauflage des Benefizturniers für die Pfarrei Hl. Geist geplant. Die gut besuchten öffentlichen Schafkopfrunden im Pfafflinger stehen allen Vereinsmitgliedern und Interessierten offen und finden immer am zweiten Samstag des Monats statt. Ab Mai werden an der VHS vom Verein wieder Schafkopfkurse für Einsteiger (und im Herbst für Fortgeschrittene) angeboten. Im Anschluss an den offiziellen Teil fand die jährliche Vereinsmeisterschaft statt, in der nach zwei hartumkämpften Runden Heinrich Schwierz mit 58 Guten als neuer Vereinsmeister feststand.

