Jazz aus der Region in Spitzenqualität im Neuburger Birdland Jazzclub

Plus Auftritt des Straight Ahead Quartet im Birdland Jazzclub wurde zu einem Erlebnis. Bitte sehr gerne und sehr bald noch mehr von ihnen im Keller der ehemaligen Hofapotheke in Neuburgs Altstadt..

Müssen die Akteure im Birdland Jazzkeller immer aus New Orleans und New York, aus Prag oder Paris, aus Wien oder Warschau kommen, damit das international beachtete Niveau dieser Neuburger Institution garantiert bleibt? Nein, müssen sie nicht. Auch ein Quartett aus Sinning, Eichstätt und Ingolstadt bürgt für mehr als beachtliche Qualität.