Jazz: Ein Trio mit drei furiosen Hauptdarstellern

Klingt das tatsächlich nach Abschied? Wer sich in den vergangenen Tagen im Umfeld von Bobo Stenson umhört, auch bei seiner Plattenfirma ECM aus Gräfelfing, den beschleicht ein mulmiges Gefühl beim Betreten des Hofapothekenkellers. Bobo Stenson werde danach wohl keine weitere Tournee mehr in Angriff nehmen, heißt es da. 80 Jahre ist der große schwedische Pianist inzwischen alt, das letzte Konzert in Neuburg musste wegen Krankheit abgesagt werden. Nun kommt er wieder mit seinen Dauerpartnern Anders Jormin (Kontrabass) und Jon Fält (Schlagzeug), und es wirkt irgendwie nicht wie ein Lebewohl, sondern vielmehr wie ein Neustart. Stenson, Jormin und Fält kredenzen einen Abend, der dem völlig ausverkauften Birdland-Jazzclub noch lange in Erinnerung bleiben wird – ein Statement für das pulsierende Leben und die Diversität der Musik.

