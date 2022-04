Jazz im Birdland: Wenn das Publikum dem Pianisten aus der Hand frisst

Plus Wie hört es sich an, wenn Flamenco auf Jazz trifft? Pianist Daniel García hat es den Gästen im Neuburger Birdland gezeigt. Und die waren ganz aus dem Häuschen.

Sage noch einer, Flamenco würde nicht swingen! Vielleicht ein wenig anders als Ellington oder Basie, aber doch immer markant durch die staubige Oberfläche der andalusischen Landstraßen blitzend. So jedenfalls präsentiert der spanische Pianist Daniel García im proppenvollen und restlos aus dem Häuschen geratenen Birdland-Jazzclub in Neuburg seine individuelle Lesart von Jazz – ein faszinierendes Konglomerat aus Folklore, klassischer Form, der Freiheit der Improvisation und der unbändigen Vitalität des Jazz.