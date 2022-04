Neuburg

20:00 Uhr

Jazz im Birdland: Wo die Herren nur im Namen hinten anstehen

Plus „Swingin' Ladies + 2“ heißt die Formation, die einen hinreißenden Auftritt im Neuburger Birdland hatte und am Klavier einen Wirbelsturm über den Tasten auslöste.

Von Peter Abspacher

Der Name dieser Band ist gelinde gesagt ungewöhnlich. „Swingin’ Ladies + 2“ nennt sich die Vierer-Combo, bestehend aus zwei Damen und zwei Herren. Ein freches Label, das nach starken Frauen mit einer männlichen Ergänzung klingt. Umgekehrt wäre die Benennung in Zeiten des Gender Mainstreaming kaum möglich. „Swingin’ Boys + 2“, also zwei männliche Jazzer mit einer hübschen Zugabe, dieser Name wäre kein Zugpferd.

