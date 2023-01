Neuburg

12:00 Uhr

Jazz und eine Menge mehr: So eröffnet Cécile Verny das Jahr im Birdland

Plus Das Quartett der Sängerin Cécile Verny eröffnet erneut die Saison im Neuburger Birdland. Die Hauptdarsteller bleiben dieselben, aber ihre Musik verändert sich.

Von Reinhard Köchl Artikel anhören Shape

Kein Konzert symbolisiert derart exemplarisch den Wandel, dem ein vitaler Kulturträger wie der Birdland Jazzclub Neuburg seit Jahrzehnten als Fels in der Brandung des Zeitgeistes trotzt, wie dieser schon traditionelle Türöffner ins neue Konzertjahr. Es ist ein Wandel in der Kontinuität, am besten abzulesen an der Metamorphose des Quartetts der Sängerin Cécile Verny. Zum inzwischen 16. (!) Mal in ununterbrochener Reihenfolge obliegt dem beliebten Vierer um die französische Vokalistin mit afrikanischen Wurzeln schon in einem (natürlich abermals jeweils ausverkauften) Doppelkonzert die ehrenvolle Aufgabe, den Startakkord für eine Saison erklingen zu lassen, in der sich einmal mehr eine weite Range aus jazznahen, aber auch eher -fernen Stilen über dem Publikum ausbreiten soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen