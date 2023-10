Jazz zum Träumen in Neuburg - und auch im Radio

Das Konzert aus dem Piu Piano mit Matthieu Bordenave, Rob Luft und BR-Moderator Ulrich Habersetzer in Neuburg ist bald auch im Radio zu nachzuhören.

Beim Konzert im Più Piano in Neuburg zauberte das Duo Matthieu Bordenave am Tenorsaxofon und Rob Luft an der Gitarre Musik, die sowohl die Erwachsenen als auch die vielen jugendlichen Zuhörer begeisterte. Die Musiker entwickelten eine solch facettenreiche Struktur, die man von einer Duo-Besetzung kaum für möglich hielt. Ulrich Habersetzer, renommierter BR-Klassik Moderator und Initiator der preisgekrönten BR-Jazztime Sendung gab eine faszinierende Einführung in die Musik Paul Motians, die an dem Abend auf dem Programm stand und die zwei Jazzgrößen verbindet.

Bordenave, der bestens als ECM- Künstler bekannt ist, spielte als Artist in Residence in der Münchner Unterfahrt im Sommer diesen Jahres, wo er Rob Luft (beschrieben von Habersetzer als 'die aufsehenerregendste neue Gitarrenstimme weltweit') für zwei Konzerte einlud. Hier entstand eine wunderbare künstlerische Zusammenarbeit, die das Duo mit seiner erst vierten öffentlichen Aufführung überhaupt im Più Piano bestärkte.

Konzert aus Neuburg wird im BR gesendet

Motians schwebend schöne entfaltende Melodien sind tief bewegend und kommen umso überraschender aus der Feder eines der legendärsten Schlagzeuger der Geschichte des Jazz. Für die begeisterten Zuhörer unterstrich Neuburgs neugestaltetes Più als Veranstaltungsort diese selten schöne musikalische Begegnung. Die BR-Aufnahme des Konzerts in der Unterfahrt wird am 13. Oktober im Jazztime gesendet.

Das Konzert in Neuburg zusammen mit der Einführung von BR-Klassik Moderator Ulrich Habersetzer ist ungekürzt online unter www.piupiano.de erhältlich. Matthieu Bordenave ist wieder am 21. November zusammen mit dem ECM-Pianisten Giovanni Guido im Più zu hören und am 19. Oktober präsentieren der Pianist James Hurley und der irische Tenor Dean Power (früheres Mitglied des Ensembles der Bayerischen Staatsoper) im Più einen Abend aus Opernarien und Liedern. Karten für beide Konzerte unter piu@piupiano.de oder Tel.: 0175/6010578. (AZ)