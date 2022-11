Neuburg

18:15 Uhr

Jazzfestival: Mit Anziehungskraft weit über Neuburgs Grenzen hinaus

Plus Das Birdland Radio Jazz Festival spricht Hunderte Menschen auch außerhalb von Neuburg an. Nur die Neuburger selbst reagieren verhalten.

Jazz zu präsentieren war noch nie leicht, vor allem in Zeiten wie diesen. Und dann noch in einer Kleinstadt wie Neuburg. Dennoch versucht es Manfred Rehm immer und immer wieder. Die Arbeit des langjährigen Vorsitzenden des Birdland Jazzclubs gleicht der eines Missionars, der sich weder durch Corona, Krieg, Rezession, Klimawandel oder andere Krisen vom Kurs abbringen lässt. Längst erfährt er überregional die ihm gebührende Anerkennung, bekam von der früheren Kulturstaatsministerin Monika Grütters den bundesdeutschen Ehrenamtspreis und schafft es tatsächlich, alljährlich den Bayerischen Rundfunk (BR) für eine vierstündige Livesendung samt Ü-Wagen-Fuhrpark anlässlich des mittlerweile zum zwölften Mal stattfindenden "Birdland Radio Jazz Festivals" in die Altstadt zu locken. Nur in der "Kulturstadt" Neuburg hält sich die Resonanz eher im überschaubaren Rahmen.

