Jede Frau eine Rose: Rotary Club Neuburg startet Aktion zum Weltfrauentag

Zum Internationalen Frauentag am 8. März startet der Rotary Club Neuburg wieder die Initiative „une femme, une rose“. Der Erlös kommt zu 100 Prozent sozialen Projekten zugute.

Unter dem Motto „une femme, une rose“ – „Jede Frau eine Rose“ steht die Initiative des Rotary Clubs Neuburg an der Donau, die am 8. März 2022 zum vierten Mal anlässlich des Internationalen Frauentages durchgeführt wird. An diesem Tag verschenken Unternehmen, Betriebe, Ärzte oder auch der Einzelhandel tausende Rosen als Ausdruck der Wertschätzung an ihre Mitarbeiterinnen und Kundinnen.

Darüber hinaus engagieren sich weitere Unternehmen alternativ in diesem Projekt: Die bestellten Rosen werden auch an Frauen in anderen Organisationen, wie zum Beispiel im Krankenhaus Neuburg, verteilt. Die Rosen werden im Vorfeld zentral über den Rotary Club Neuburg bestellt. Bis Montag, 28. Februar, können sich Neuburger Unternehmen noch an der Aktion beteiligen. Die Auslieferung der Rosen an die Auftraggeber zum Weiterschenken erfolgt am Weltfrauentag, dem 8. März. Der Erlös des Projektes „une femme, une rose“ wird zu 100 Prozent sozialen Projekten zugutekommen. Ein Teil des Erlöses fließt in die Finanzierung eines speziell konzipierten Kinderbuchs für Aufklärungsarbeit in Kindergärten in der Region.

Die Idee zu der Aktion „une femme, une rose“ geht auf die langjährige, enge Zusammenarbeit mit dem französischen Rotary-Partnerclub aus Ensisheim zurück. Dort wird bereits seit vielen Jahren dieses Projekt erfolgreich durchgeführt. Über den weiteren Verlauf des Projekts und die teilnehmenden Unternehmen wird auf der Webseite des Rotary Clubs oder Facebook (www.facebook.com/rotaryneuburg/) berichtet.

„In 2020 hatten wir über 5000 Rosen, in 2021 über 4000 Rosen, und heuer wollen wir das Ergebnis von 2021 erreichen“, sagt Frank Thonig vom Rotary Club Neuburg. „Das ist ein sportliches Ziel, da viele Geschäfte coronageschädigt sind. Wir hoffen aber auf breite Unterstützung für das weibliche Geschlecht.“

Der Internationale Frauentag ist ein Welttag, der am 8. März begangen wird. Dieser entstand als Initiative sozialistischer Organisationen im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen, sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen. Er fand erstmals am 19. März 1911 statt. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert. (nr, krek)

Info: Der Rotary Club Neuburg wurde am 24. März 1988 gegründet und führt aktuell 50 Mitglieder; jährlich werden ca. 30.000 Euro an Spenden für gemeinnützige Projekte gesammelt. Der Rotary Club unterstützt eine Vielzahl von humanitären Projekten in und um Neuburg sowie im Ausland und hat bisher über 600.000 Euro gespendet. Spendenkonto: Sparkasse Neuburg-Rain, DE 747215 2070 000 0149 44, BYLADEM1NEB